Il mese di dicembre è storicamente un mese particolarmente critico per quanto concerne gli episodi di phishing e gli attacchi ai danni dei correntisti italiani. Dato che in prossimità dello shopping natalizio, i correntisti sono molto più soliti utilizzare le loro carte di credito e le loro carte di debito, l’attenzione dei cybercriminali è massima. Alcuni spiacevoli episodi si sono verificati nei giorni scorsi con i clienti di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, gli hacker colpiscono ancora

Nonostante le ampie garanzie in termini di sicurezza di Intesa Sanpaolo, i correntisti, anche a causa delle loro disattenzioni, restano sempre esposti a truffe online. In particolare modo i clienti della banca devono fare attenzione a mail ed SMS in cui si annunciano bonifici sulla carta dal valore anche superiore ai 1000 euro. Queste comunicazioni sono accompagnate spesso ad un link in allegato ed è proprio da questo link che bisogna fuggire.

Gli utenti di Intesa Sanpaolo che si espongono a queste mail, infatti, potrebbero comunicare senza volerlo i loro dati riservati ai malintenzionati, con il rischio che poi si verifichino episodi come i furti d’identità online e la creazione di profili fasulli in rete.

Un rischio non da poco è poi quello di costosi servizi a pagamento attivati in automatico sui profili TIM, Vodafone e WindTre dei correntisti di Intesa Sanpaolo. Anche questa evenienza può portare a perdere somme importanti di risparmi, in forma di credito residuo per i profili ricaricabili.

Il pericolo maggiore resta comunque quello relativo ai risparmi. Con la condivisione dei dati home banking, gli hacker potrebbero mettere le mani sui soldi di correntisti in pochi secondi.