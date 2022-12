Dalla stanza più silenziosa del mondo (un bunker di cemento dove puoi sentire il tuo sangue muoversi) alla voce umana più bassa registrata, la storia ci dice che non possiamo fare a meno di essere affascinati dalle stranezze del suono.

C’è stato anche l’uomo che ha battuto un record mondiale nel 2018 per aver prodotto la “nota vocale più alta“, che in realtà suonava più come un fischio Ma per quanto riguarda il suono più forte mai sentito?

La mattina del 27 agosto 1883, sull’isola indonesiana di Krakatoa, un’eruzione vulcanica produsse quello che gli scienziati ritengono essere il suono più forte prodotto sulla superficie del pianeta, stimato a 310 decibel (dB).

L’esplosione causò il crollo di due terzi dell’intera isola ed è considerato uno degli eventi geologici più violenti della storia. Ha innescato onde di tsunami attraverso l’Oceano Indiano alte fino a 46 m, che hanno scosso le navi in Sud Africa.

Rapporti da migliaia di chilometri di distanza raccontano la terrificante portata dell’esplosione. Persone a 4.800 km di distanza lo descrissero come “l’esplosione di una palla di cannone da una nave vicina“.

Una potenza che supera quella della bomba atomica

A oltre 3000 km di distanza ad Alice Springs, in Australia, gli allevatori di un accampamento di pecore hanno sentito un suono simile a due colpi di fucile.

Il capitano Sampson della nave britannica Norham Castle, che si trovava a circa 64 km dal Krakatoa al momento dell’eruzione, scrisse un rapporto agghiacciante che diceva: “Le esplosioni sono state così violente che i timpani di oltre metà del mio equipaggio sono stati frantumati”.

La maggior parte delle storie sull’eruzione del 1883 provengono da persone lontane, dato che nessuno vicino ad essa sarebbe potuto sopravvivere.

Più di 30.000 persone sono state uccise dal vulcano e dal conseguente tsunami. Ha rilasciato 20 milioni di tonnellate di zolfo nell’atmosfera ed emesso vapori che hanno ridotto le temperature globali per anni.

Secondo The Independent, la forza dell’esplosione era circa 10.000 volte quella della bomba atomica sganciata su Hiroshima nell’agosto del 1945.

Nei cinque giorni successivi, le onde d’urto dell’esplosione hanno fatto il giro del mondo per sette volte.