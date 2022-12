Harry e Meghan, il loro strano amore viene sbandierato su Netflix

E vissero tutti felici e cont… ah no, quella era un’altra storia. L’amore vero è fatto di fatica, pazienza, impegno e dedizione. Senza di questi nulla ha senso, e lo sanno bene Harry e Meghan, sposati dal 2018. La coppia ha deciso di mettere per iscritto la storia che li ritrae, descrivendo i contorni e le varie sfaccettature di questa per poi trasformarla in una docuserie su Netflix.

Harry e Meghan: il racconto della coppia non quadra con la realtà?

I duchi di Sussex Harry e Meghan si raccontano ufficialmente tramite la loro docuserie già in streaming dallo scorso 8 dicembre. Nelle ultime tre puntate in uscita il 15 dicembre (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), affronteremo finalmente il motivo che ha spinto i due a trasferirsi in America lasciando la famiglia reale inglese.

Fin qui gli spettatori non sono stati entusiasmati dalle vicende reali, per questo si spera nel colpo di scena. Intanto possiamo dire che assisteremo ad immagini private e frammenti di interviste. Preparatevi ad ascoltare dichiarazioni riguardanti un amore ribelle e lontano dalle regole di Sussex. I due restano grati alla famiglia reale, seppur i rapporti non siano più quelli di un tempo. Meghan racconta alle telecamere di esser stata data “in pasto ai lupi”, mentre Harry parla di William come il preferito di casa.

La docuserie di Netflix fa acqua da tutte le parti, poiché ci sono una sfilza non indifferente di incongruenze. Ad esempio, al contrario di quanto detto da Meghan, lo staff avrebbe fatto di tutto per farla sentire a suo agio fornendole un dossier con tutti gli aspetti tecnici e il galateo della vita reale, e invitandola addirittura ad incontrare diversi esperti del settore. La donna però, avrebbe deciso di vederne solo un paio, per poi stancarsi subito dopo.