Geekom ha deciso di scontare alcuni dei migliori modelli in commercio a prezzi mai visti, mini PC in promozione a cifre assolutamente inedite ed esclusive, grazie sopratutto all’apporto di specifici codici sconto che permettono di ridurre ulteriormente la spesa finale da sostenere.

Se volete risparmiare sull’acquisto di un mini PC siete nel posto giusto, ancora per poco tempo avrete la possibilità di spendere poco o niente su Geekom. I pagamenti possono essere completati con Paypal o le principali carte di credito, con consegna garantita in 3-10 giorni lavorativi, e senza sorprese nella spesa finale, infatti le tasse e le spese di spedizione sono già incluse nel prezzo che vedete mostrato direttamente a schermo. Scopriamo gli sconti migliori del periodo.

Geekom – ecco i nuovi sconti di Natale

Mini PC Mini IT11 con Processore Intel Core i7/i5 11a Generazione – CODICE: XMIT11SP – PREZZO: 614 euro al posto di 649 euro – LINK.

Mini PC Mini IT11 con Processore Intel Core i7/i5 11a Generazione – CODICE: XMIT11SP – PREZZO: 714 euro al posto di 749 euro – LINK.

Tutti gli utenti che sceglieranno di acquistare uno dei suddetti dispositivi, o anche variando i modelli, ma restando nella variante IT11, potranno ricevere una borsa gratis, consegnata nello stesso pacco del prodotto effettivamente selezionato. Un piccolo regalo in occasione del periodo natalizio, che può far piacere, sopratutto se considerato l’elevato importo della spesa iniziale.

Gli sconti, come anticipato, possono ritenersi validi solo ed esclusivamente sul sito ufficiale Geekom, per un periodo temporalmente limitato, non escludiamo che le scorte possano anche terminare prima del previsto, per questo motivo dovete velocizzare la scelta.