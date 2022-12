Siamo davvero arrivati alla svolta storica che cambierà per sempre il mondo e il modo di produrre energia ? Forse si, la notizia arriva direttamente dall’America grazie all’annuncio del dipartimento dell’Energia del governo degli Stati Uniti, dal quale abbiamo saputo che per la prima volta nella storia dell’umanità la reazione di fusione nucleare controllata ha raggiunto un bilancio energetico positivo, dunque ha prodotto più energia di quella consumata per avviare il processo.

Più volte negli anni si è cercato di emulare quanto avviene nelle stelle, si tratterebbe infatti di un modo di produrre energia pulita dal momento che non provocherebbe il rilascio di gas serra nell’atmosfera tantomeno di score radioattive, risolverebbe dunque in un colpo solo la crisi energetica e quella climatica.

Il risultato storico

Martedì 13 gli scienziati hanno annunciato di aver prodotto più energia con la reazione di fusione di quanta sfruttata per avviarla, ovvero quella necessaria per l’accensione dei laser utili al processo di fusione di nuclei leggeri, arrivando al famoso guadagno energetico tanto ricercato, nel dettaglio il sistema ha immesso 2,05 megajoule di energia nel sistema e ha prodotto 3,15 megajoule di produzione di energia dalla fusione, generando oltre il 50% di energia in più rispetto a quella immessa.

Da questo ad una reazione nucleare di fusione commerciale il passo è ancora molto lungo, lunghissimo, saranno necessari ulteriori sviluppi scientifici e tecnologici per ottenere un sistema di alimentazione a fusione nucleare semplice ed economico, il dipartimento ha però affermato di voler avviare un programma specifico per questo obiettivo coordinato per slanciare il tutto verso soluzioni commerciali che porteranno a reattori utilizzabili.