Feder Mobile: le offerte continuano da 3.99 euro al mese

L’operatore virtuale Feder Mobile ha deciso di continuare a proporre le proprie offerte da 3.99 euro al mese anche durante le festività natalizie, andando a scontare anche il costo iniziale di queste.

Vi ricordo che Feder Mobile è un’operatore di proprietà di Claudio e Davide Barbagallo e con sede a Catania, si appoggia alla rete Vodafone 4G tramite l’aggregatore tecnico Plintron.

Feder Mobile: costo iniziale scontato delle proprie offerte

Solitamente per attivare un’offerta dell’operatore si pagano 24.90 euro, importo che però include sia il costo della SIM che dell’attivazione, a cui si va a sommare l’importo del primo mese di offerta. In queste ultime ore, invece, il sito ufficiale di Feder Mobile si è aggiornato appunto con una nuova spesa iniziale, valida tuttavia soltanto per un determinato periodo.

In particolare, come indicato dall’operatore nel suo sito, è possibile usufruirne fino al giorno 15 Gennaio 2023, salvo eventuali proroghe o cambiamenti. Con questa nuova promo, disponibile dunque per tutto il periodo natalizio, i nuovi clienti consumer possono attivare una delle offerte presenti anche online pagando un costo iniziale di 19,90 euro, con inclusi costo della SIM, costo di attivazione e spese di spedizione.

Vi ricordo che l’operatore propone l’offerta Spin 60 con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 5,99 euro al mese. Insieme a questa troviamo anche Easy a 3.99 euro al mese, Trendy, Spin 50, Plus e High. Per scoprirle tutte visitate il sito ufficiale dell’operatore.