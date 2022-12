Secondo Hollard, l’epidemia di COVID-19 ha innescato un picco di attività fraudolente e ha fatto notare che questo periodo dell’anno vede sempre un aumento di truffe, poiché molte persone abbassano la guardia mentre si danno da fare con i piani delle festività.

Delineando alcune delle truffe assicurative di cui i consumatori dovrebbero diffidare, Hollard afferma che negli ultimi mesi c’è stato un costante aumento delle vendite di assicurazioni e delle truffe sui sinistri.

Le truffe sulle vendite di assicurazioni si riferiscono a un cliente che richiede un prestito e gli viene richiesto di effettuare un deposito sul conto bancario del truffatore. I truffatori affermano che il deposito è necessario per condurre controlli in background al fine di elaborare la domanda del cliente. L’ignaro cliente viene quindi attirato su un sito web che pretende di essere ufficiale, dove poi divulga i dettagli del proprio conto bancario.

Un’altra truffa si verifica quando un assicurato presenta un reclamo a un assicuratore e viene contattato da un chiamante che afferma di essere un dipendente della compagnia assicurativa. Il cliente viene informato che ci sono ulteriori vantaggi che gli sono maturati. Agli assicurati ignari viene quindi chiesto di confermare i propri dati bancari, che vengono utilizzati per frodarli.

Come prevenire il peggio

Se gli assicurati ricevono una chiamata sospetta o gli viene chiesto di depositare denaro su un conto bancario, Hollard esorta i consumatori a contattare direttamente il call center o l’area clienti dell’assicurazione per verificare la legittimità della transazione. Le società serie non chiederanno mai ai clienti di condividere i propri dati bancari al telefono né i numeri CVV della carta.

In secondo luogo, si invita agli assicurati di non fare clic su alcun collegamento sospetto, sia sul proprio laptop che su un telefono cellulare, poiché questi collegamenti vengono utilizzati per intercettare le loro informazioni personali.

Altrettanto importante, se ti viene chiesto di condividere i tuoi dati bancari al telefono con qualcuno che afferma di essere un agente assicurativo, chiama direttamente il tuo assicuratore per verificare l’autenticità della chiamata o, in alternativa, utilizza la hotline anonima per segnalare attività fraudolente.