Amazon è pazza con gli Echo in offerta per Natale, si parte da 29 euro

si tratta di un grande periodo per Amazon, colosso che mette a disposizione proprio adesso le offerte di Natale più interessanti. Come potranno vedere gli utenti, ci sono dei dispositivi molto ambite che arrivano ad un prezzo di favore.

Amazon: la proposta di questa volta è pazzesca, volete un assistente per la vostra casa? Ecco tutti gli Echo a prezzo scontato solo per poco

come potete notare in basso, l’elenco è abbastanza fornito con tutti i principali assistenti Amazon. Alexa entra dunque nella vostra casa mediante uno dei molteplici dispositivi Echo che potete vedere. Per quanto riguarda la nuova generazione, si parte da un prezzo di 29,99 €, mentre se vi basta un dispositivo di vecchia generazione, il prezzo scende a 19,99 €.