Sin dal lancio degli AirTag di Apple lo scorso anno, abbiamo sentito storie su come vengono utilizzati: uno degli usi è lo stalking. È stato un problema particolare per le donne, e ora sembra che possa essere ancora più grave di quanto si pensasse. Tanto che potrebbe essere il momento di ritirare gli Apple AirTag dal mercato.

Questo è quanto emerge da una ricerca di Motherboard, che ha ottenuto i rapporti di otto importanti dipartimenti di polizia, coprendo un periodo di otto mesi. A quel tempo c’erano 150 segnalazioni che menzionavano AirTag, 50 delle quali provenivano da donne che avevano ricevuto notifiche che un AirTag le stava monitorando.

La metà di quelle 50 donne sospettava di un uomo che aveva l’obiettivo di seguirle e molestarle. In un caso, una donna aveva chiamato la polizia perché un uomo aveva intensificato le sue molestie; il rapporto la registra dicendo che aveva messo un AirTag nella sua macchina e minacciato di “renderle la vita un inferno“.

Un problema serio per l’incolumità delle persone

Altri casi hanno coinvolto un ex arrabbiato che ha tagliato le gomme di una donna e ha lasciato un AirTag nella sua auto, oltre ad una donna che ha riferito di aver trovato AirTag attaccati alla sua auto in più occasioni. Ha affermato che era il suo ex, che ha un precedente per aggressione, è stato in grado di presentarsi in più posti contemporaneamente.

Delle 150 segnalazioni, solo una riguardava un uomo che sospettava che la sua ex ragazza lo stesse perseguitando con un AirTag. Meno della metà dei rapporti menziona AirTags coinvolti in una sorta di rapina.

Vale la pena sottolineare che questi rapporti provenivano da sole otto giurisdizioni di polizia, delle migliaia che esistono negli Stati Uniti. Inoltre, non tiene conto di nessuno degli altri paesi in cui gli AirTag sono in vendita. In altre parole, le 50 denunce di stalking probabilmente stanno solo grattando la superficie.