Siete tra quegli utenti che non amano cancellare le chat di WhatsApp? la conseguenza più grande, sebbene gli smartphone al giorno d’oggi presentino sempre più ROM, potrebbe essere legata ad un riempimento eccessivo della memoria interna.

Con un semplice trucchetto potrete comunque riuscire a mantenere tutte le chat di WhatsApp, riuscendo a limitare il consumo della ROM, tutto senza dover necessariamente ricorrere ad un software di terze parti, o applicazioni aggiuntive da installare direttamente sul vostro smartphone.

Non perdetevi le offerte Amazon esclusive presenti solo sul nostro canale Telegram, le trovate a questo link.

WhatsApp, grandissimi trucchi, ecco come risparmiare memoria

La prima cosa da sapere riguarda la possibilità di esportare le chat, in questo modo il consumatore si ritrova a poter mettere su una chiavetta le conversazioni desiderate, rimuovendole direttamente dal proprio dispositivo mobile. Una soluzione estrema per le sole che proprio non si vogliono eliminare, o perdere.

In caso contrario vi spieghiamo come cancellarle, riuscendo a liberare spazio sul vostro smartphone. Prima di tutto aprite whatsApp, e dirigetevi in Impostazioni, dove troverete anche la sezione Spazio e Dati, aprendo infine Gestisci Spazio. Nella schermata successiva avrete davanti tutto lo spazio occupato dalle singole conversazioni, spetterà a voi decidere quali rimuovere, cancellandole liberamente, premendo a fianco di ogni chat che desidererete rimuovere definitivamente.

Semplici trucchetti che vi aiutano a risparmiare spazio ed evitare di intasare inutilmente il vostro smartphone, quanti di voi li conoscevano? continuate a seguirci per imparare ogni giorno di più sull’utilizzo di uno smartphone e di un’applicazione molto diffusa nel mondo.