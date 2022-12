Siete soliti dimenticare dove avete parcheggiato la vostra auto? se non siete in possesso di uno smartphone Apple, che magnificamente geotagga l’auto nel momento in cui vi scollegate dalla stessa, non dovete fare altro che utilizzare WhatsApp.

Avete capito bene, grazie ad un semplice trucchetto della più famosa applicazione di messaggistica istantanea, tutti hanno la possibilità di raggiungere l’obiettivo prefissato. L’operazione è molto più semplice di quanto potreste mai immaginare, anzi non richiede l’ausilio di software di terze parti, né comunque richiede operazioni troppo complesse.

WhatsApp, un trucco mai visto ed inedito

Il trucco è assolutamente inedito ed esclusivo, proprio perché viene sfruttata la nuova funzione che WhatsApp ha aggiunto pochi giorni fa: l’invio di un auto-messaggio. Avete capito bene, per riuscire a geotaggare l’automobile non dovrete fare altro che inoltrare a voi stessi la posizione, tramite un messaggio di testo, in modo che in un qualsiasi momento potrete vedere dove l’avete effettivamente parcheggiata.

Stesso discorso se comunque sceglierete di inviarla ad un amico o un parente, il risultato finale sarà sempre lo stesso, in modo da poter vedere in diretta dove si trova effettivamente l’auto, e non perderla in nessun modo. Il trucco è gratuito ed è valido sia per iOS che per Android, data comunque la recente introduzione della medesima funzione praticamente ovunque nel mondo, oltre che essere molto semplice da attuare, in quanto non richiede l’installazione di software di terze parti.