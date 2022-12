Numerosi atti di infedeltà andati in scena in rete hanno puntato ancor di più i fari del pubblico su WhatsApp. Al netto dei diversi social network e delle diverse app di incontro, è proprio sulla piattaforma di messaggistica istantanea che hanno sede virtuale incontri al di fuori del proprio rapporto ufficiale. Non c’è da sorprendersi se, in ordine numerico, sono sempre di più le persone che vogliono spiare l’account WhatsApp del proprio partner.

WhatsApp e partner infedele: una tecnica per scoprire i segreti

Ancora oggi, la stragrande maggioranza degli utenti di WhatsApp, al fine di spiare il partner, si affida alla lettura diretta delle chat del proprio lui o della propria lei. Tale dinamica, che certamente porta a qualche risultato, non sempre però è garanzia di efficenza. C’è infatti da considerare una dinamica di non poco conto: la persone che ha qualcosa da nascondere in chat tende ad eliminare immediatamente ogni contenuto criptico per evitare anche il minimo genere di sospetto.

Per fortuna degli utenti è da poco disponibile un secondo metodo, che prevede l’utilizzo della piattaforma desktop WhatsApp Web.

Come noto attraverso tale servizio gli utenti hanno la possibilità di effettuare un backup delle chat da dispositivo mobile a dispositivo fisso, semplicemente usando il menù Impostazioni della piattaforma.

Ne consegue, da tale dinamica, che gli utenti necessitano dell’accesso allo smartphone del partner per pochi secondi, al fine di effettuare una sincronizzazione dei messaggi su un dispositivo mobile di proprio possesso. Con questo sistema – ulteriore vantaggio – le chat saranno anche aggiornate in tempo reale.