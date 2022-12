Sin dal 2017, sappiamo che Apple sta lavorando sulla prossima grande novità nella tecnologia di consumo: gli occhiali per la realtà aumentata. Grazie a un numero crescente di nuovi leaks, voci e persino brevetti emersi negli ultimi mesi, ora sappiamo approssimativamente cosa aspettarci dal prossimo dispositivo indossabile.

Potresti aver sentito parlare di visori VR (realtà virtuale), poiché sono cresciuti in popolarità dopo il lancio di Oculus Rift nel 2012. Di solito sono dispositivi orientati verso il mondo del gaming, ingombranti e costosi progettati per impedire completamente ai tuoi occhi di vedere il mondo reale. Per questo motivo, possono essere davvero coinvolgenti sia per i giochi che per le attività professionali, come l’addestramento dei piloti. Tuttavia, la loro mole, l’immersione e la dipendenza da un computer o una console di gioco li rendono inutilizzabili in movimento, per non dire fuori moda.

Tuttavia, l’AR (realtà aumentata) è diversa. Gli occhiali AR sono trasparenti, poiché utilizzano lenti trasparenti e, nella maggior parte dei casi, aggiungono semplicemente una sovrapposizione digitale al normale campo visivo. Affinché ciò funzioni, gli occhiali AR possono proiettare un piccolo schermo su uno o entrambi i loro obiettivi affinché l’utente possa vederlo. Anche il design degli occhiali AR è generalmente leggero e portatile, simile ai normali occhiali, il che significa che possono essere utilizzati all’esterno

Quale sarà il prezzo di lancio?

Tecnicamente, gli occhiali AR di Apple potrebbero costare meno di mille dollari, ma i nuovi ed entusiasmanti prodotti di prima generazione raramente hanno un prezzo equo. Prendiamo come esempio i Google Glass. Nonostante sia un dispositivo AR piuttosto deludente per quanto riguarda la sua utilità e il suo design, costava 1.500 dollari al lancio all’inizio del 2013.

Gli occhiali AR di Apple potrebbero costare meno di 1.000 dolari nella migliore delle ipotesi, poiché il costo per costruirli sarebbe probabilmente inferiore al costo per la costruzione di un iPhone. Tuttavia, non possiamo escludere un prezzo più alto per la novità e per compensare anni di ricerca e sviluppo. Come con Apple Watch, tuttavia, alla fine potrebbe essere rilasciata una variante più economica delle cuffie Apple AR.

In alternativa, un rapporto di fine settembre 2021 proveniente da Digitimes suggeriva un prezzo di 2.000 dollari, che è sicuramente più plausibile. Anche altri stimabili analisti e leaker come Mark Gurman di Bloomberg hanno accennato a un prezzo simile.