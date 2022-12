Con il Mondiale in Qatar entrato oramai nelle sue fasi conclusive, si avvicina sempre di più il ritorno del grande calcio nazionale ed in particolare modo della Serie A. A partire da 4 Gennaio 2023, tutti gli italiani potranno tornare a seguire la loro squadra del cuore in un lungo percorso che porterà sino ad inizio giugno. L’esclusiva della massima competizione nazionale sarà ancora una volta garantita a DAZN e Sky.

Sky e DAZN, il nuovo ticket in vista del 2023

DAZN assicurerà a tutti gli abbonati la copertura totale della competizione con tutte le partite sulla piattaforma streaming, mentre Sky potrà proporre come sempre tre partite per ogni giornata.

Anche in vista del prossimo anno, sarà valido l’accordo commerciale che le due compagnie hanno ufficializzato lo scorso mese di settembre. In unione alla partnership con TIM, DAZN ha previsto anche una collaborazione con Sky.

Tale collaborazione, in prima battuta, ha ordine tecnologico. Attraverso Sky Q, il decoder di ultima generazione satellitare, gli utenti di Sky potranno accedere direttamente all’app DAZN per non perdersi nemmeno una partita di Serie A. Al tempo stesso poi, la piattaforma satellitare ha aggiunto ai suoi palinsesti il canale ZONA DAZN. Su questo canale vi sarà la trasmissione delle partite di Serie A.

I clienti di DAZN che vogliono accedere al canale satellitare su Sky dovranno pagare un prezzo extra al loro abbonamento ari a 5 euro. Questo costo extra sarà necessario sia per chi ha ticket Standard sia per chi ha ticket Premium. L’accesso all’app via decoder sarà invece disponibile senza costi extra per i già abbonati.