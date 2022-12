Oggi torniamo ancora una volta a parlare del Samsung Galaxy A54 5G, prossimo medio gamma del colosso che, dopo essersi mostrato nei primi render, oggi è nuovamente protagonista dei rumor grazie ad un interessante passaggio sulle tabelle di Geekbench.

L’avvistamento, infatti, permette di confermare la presenza di un nuovo SoC Exynos che dovrebbe essere identificato dal nome Exynos 1380, ovvero il diretto successore dell’attuale Exynos 1280. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Samsung Galaxy A54 5G pronto a fare il salto di qualità

Il processore Exynos 1380 sembra offrire un interessante miglioramento delle prestazioni. Questo non riguarda tanto il punteggio in single core, visto che i 776 punti raggiunti non fanno gridare al miracolo, ma troviamo sostanziali miglioramenti sul fronte multi core, visto che i 2.599 punti ottenuti mostrano un aumento di circa il 50% rispetto alla scorsa generazione.

Parte di questo miglioramento è dovuto alla nuova configurazione della CPU del SoC, la quale mantiene sempre 8 core, tuttavia ben 4 sono ad alte prestazioni (Cortex-A78) e altri 4 ad elevata efficienza, mentre su Exynos 1280 trovavamo solo 2 core ad alte prestazioni e 6 ad alta efficienza. Non cambia l’architettura della GPU, sempre Mali-G68, ma non ci sono dettagli su frequenze e numero di core, mentre trova conferma la presenza di 6 GB di RAM.

Insomma, dopo un A53 5G non esattamente convincente, il prossimo A54 5G potrebbe essere uno smartphone molto più interessante e bilanciato, anche per quanto riguarda alcune scelte compiute nel comparto fotografico, come l’adozione di un sensore da 50 MegaPixel per la fotocamera principale e una batteria da ben 5.100 mAh. Che dire, non ci resta che attendere per maggiori dettagli.