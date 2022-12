Dopo il debutto ufficiale per il mercato cinese, il produttore Xiaomi si appresta a portare ufficialmente anche a livello globale il suo ultimo smartphone di punta della serie Redmi. In particolare, si tratta del nuovo Redmi Note 12 Pro+. Secondo gli ultimi teaser emersi in rete, quest’ultimo arriverà ufficialmente il 5 gennaio 2023.

Redmi Note 12 Pro+, il nuovo smartphone arriverà a livello globale il 5 gennaio 2023

Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Xiaomi ha postato in rete diverse immagini teaser. Secondo quanto riportato su queste ultime, l’azienda presenterà ufficialmente a livello globale il suo ultimo smartphone della serie Redmi, ovvero il Redmi Note 12 Pro+, il prossimo 5 gennaio 2023.

Questo è uno dei primi smartphone dell’azienda a poter vantare la presenza di una fotocamera principale da 200 MP. Anche nei teaser ufficiale, infatti, è possibile notare l’elogio di questa caratteristica. Lo scorso anno, invece, la serie Redmi Note 11 arrivò a livello globale lo scorso 26 gennaio 2022.

Ricordiamo che il nuovo Redmi Note 12 Pro+ è uno smartphone con una scheda tecnica notevole. Oltre al sensore fotografico principale da 200 MP, il device dispone sul fronte di un ampio display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con refresh rate da 120Hz. Il processore montato a bordo è poi il soc MediaTek Dimensity 1080, un soc con processo produttivo a 6 nm. La batteria ha infine una capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 120W. Tra le altre caratteristiche, non mancano poi lo speaker stereo, tagli di memoria con anche 12 GB di RAM e il chip NFC per i pagamenti contactless.