Nell’anno 2012 in molti si sono chiesti se sarebbe arrivata effettivamente la fine del mondo. Secondo la profezia del popolo Maya, infatti, durante quell’anno sarebbe dovuto finire la nostra civiltà, anche se secondo molti sarebbe dovuta arrivare in realtà la fine di un ciclo e di conseguenza l’inizio di una nuova era. Come abbiamo avuto modo di constatare, nulla è accaduto. Tuttavia, secondo dei nuovi studi vi sarebbe la così detta Profezia del Natale.

Profezia del Natale, la nuova fine del mondo secondo il popolo Maya

Secondo dei nuovi studi il popolo Maya avrebbe effettivamente predetto la fine del nostro mondo. Tuttavia, la data di arrivo di quest’ultima sembra essere prevista nel corso del 2022, ormai quasi alla fine. In particolare, gli studi hanno rivelato che l’apocalisse sarebbe dovuta arrivare nel periodo di tempo che va dal 21 giugno al 31 dicembre 2022.

Si tratterebbe dunque di una nuova profezia ribattezzata Profezia del Natale. In effetti, se ci pensiamo, in questi ultimi anni abbiamo purtroppo assistito a numerose vicende drammatiche. Vi è stata infatti la pandemia legata al Coronavirus, poi è iniziato il conflitto tra Russia e Ucraina e proprio questo ha alimentato la paura di un possibile terzo conflitto mondiale.

Tutti avvenimenti che lascerebbero presagire certamente cose non positive. Come già detto, comunque, per il popolo dei Maya l’apocalisse potrebbe non rappresentare letteralmente la fine del mondo. Piuttosto, si tratterebbe della fine di un era e di un nuovo inizio. Vedremo comunque se succederà effettivamente qualcosa o meno entro la fine di quest’anno, dato che ormai mancano poco più di due settimane alla fine di dicembre 2022.