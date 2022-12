Netflix è folle con 3 serie TV e 3 film pazzeschi, i titoli dei contenuti più visti

Da diversi giorni si parla insistentemente di alcuni contenuti di Netflix che stanno spopolando. Tra questi ci sono le serie TV Mercoledì, Élite e 1899. I film invece sono dominati dalla nuova proposta Troll che è attualmente in maniera salda al primo posto.

Netflix lancia il suo nuovo piano con le pubblicità che costa solo 5,49 € al mese per tutti offrendo gli stessi contenuti

quando si parlava insistentemente di una soluzione del genere, il pubblico tendeva a glissare visto che non accettava la possibilità che ci fossero delle pubblicità su Netflix. A quanto pare però la celebre piattaforma di streaming sta costruendo parte del suo nuovo successo proprio su questa nuova forma di abbonamento. Il piano che prevede infatti la pubblicità è stato lanciato ormai qualche settimana fa tra lo scetticismo generale, raccogliendo invece oggi tanto successo. Sono molte le persone che infatti hanno deciso di affidarsi a questa soluzione low cost, la quale ogni mese prevede un pagamento di soli 5,49 €.

Ovviamente ci sono dei compromessi da accettare, come quello della pubblicità. In questo caso infatti per ogni contenuto che vedrete, ci saranno dei richiami pubblicitari con dei piccoli spot. Più precisamente le persone, per ogni ora di contenuto riprodotto, dovranno aspettarsi quattro o cinque minuti di pubblicità. Si tratta quindi di una grande occasione per due fazioni: per gli utenti che possono pagare di meno avendo gli stessi contenuti, anche se in HD a 720p, mentre è anche una grande occasione per coloro che invece cercano spazi pubblicitari su una delle piattaforme più famose al mondo.