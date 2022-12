Modalità Aerea, è arrivato il momento di dirle definitivamente addio

Non si tratta di certo di un regresso, anzi. Se ben presto saremo quasi costretti a dire addio alla Modalità Aerea è soltanto che un bene, perché significa che sarà giunto il momento di fare un ulteriore passo verso il futuro. In aereo disattivare lo smartphone non sarà più un problema, poiché si potranno addirittura effettuare chiamate mentre si è in volo senza interferenze.

Modalità Aerea: la tecnologia fa passi da gigante

Via libera al 5G anche nelle compagnie aeree, così da permettere ai passeggeri di navigare senza problemi. Questo consentirà nuovi servizi per le persone e opportunità di crescita per le aziende europee, lo dice Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno. “Il cielo non sarà più un limite quando si tratta di possibilità offerte dalla connettività superveloce e ad alta capacità.”

Per una volta l’Europa è un passo avanti rispetto agli Stati Uniti, intimoriti dal pericolo che il 5G possa interferire con le apparecchiature degli aeromobili. “In Europa c’è molto meno possibilità di interferenza perché possediamo un diverso set di frequenze per il 5G e ci sono impostazioni di potenza più basse rispetto a quelle consentite negli Stati Uniti.”

Al momento le autorità di regolamentazione apriranno le porte a questa possibilità, ma prima verranno prese misure per garantire massima sicurezza in ogni gesto. Agli Stati membri è stato permesso fino al 30 giugno 2023 di proporre la tecnologia 5G sugli aerei. Il che vuol dire che i viaggiatori avranno modo di effettuare telefonate, accedere alle app (nonostante si possa già vedere Netflix), ascoltare musica e vedere video in streaming sui voli a partire dal 2024.