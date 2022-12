Uno dei titoli più attesi in tutto il mondo per i prossimi anni è sena alcun dubbio Joker 2, il sequel del famosissimo film che ha portato l’attore Joaquin Phoenix a vincere il premio oscar come migliore attore dopo averlo sfiorato numerose volte, si tratta del capitolo che prenderà il titolo di Joker: Folie à Deux, le cui riprese, come annunciato da Todd Phillips, sono iniziate e proseguiranno ora spedite.

Dopo aver annunciato sul suo profilo Instagram l’inizio delle riprese Todd Phillips ha deciso anche di regalare ai fans la prima immagine del film che mostra il principe dei clown in una location alquanto familiare.

La prima immagine di Joker 2

La produzione di Joker: Folie á Deux sta avendo luogo a Los Angeles e dovrebbe avere termine intorno all’inizio del 2023, la novità trapelata più grande è che a recitare le vesti di Harley Quinn avremo Lady Gaga, dettaglio che lascia intuire come la musica rivestirà un ruolo importantissimo all’interno del film, trasformandolo a tratti in un vero e proprio musical.

La prima immagine del film che potete vedere in alto è stata condivisa da Tod Philips e ci mostra Arthur Fleck nella inquietante cornice dell’Arkham Asylum.

Non rimane dunque che attendere, fino a questo momento le uniche riconferme nel cast sono state quelle di Phoenix ovviamente e di Zazie Beetz, che ha interpretato Sophie Dumond nel primo film di Joker, le new entry invece saranno tante: Brendan Gleeson, Catherine Keener, Harry Lawtey e Jacob Lofland, i cui ruoli, però, sono al momento ancora sconosciuti.