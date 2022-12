Iliad è uno degli operatori telefonici maggiormente in grado di fornire agli utenti un eccellente rapporto qualità/prezzo, promettendo in cambio un bundle che tanti altri sicuramente vi invidierebbero. Le promozioni dell’azienda, inoltre, sono a disposizione globale, ovvero tutti le possono richiedere, senza vincoli o limitazioni di alcun tipo.

Per approfittare dell’offerta, non dovete fare altro che aprire subito il sito ufficiale, in quanto la promo di cui vi parleremo oggi è in scadenza il 15 dicembre, e non sappiamo se verrà effettivamente rinnovata. In fase iniziale viene richiesto il pagamento di un contributo di 9,99 euro, per l’acquisto della SIM, a cui aggiungere comunque il necessario per la prima mensilità.

Iliad, le offerte sono da paura

La migliore offerta di Iliad prende il nome di Flash 120, è una promozione con la quale gli utenti si ritrovano indubbiamente a poter mettere le mani su 120GB di traffico dati al mese, da utilizzare per la navigazione alla massima velocità disponibile, con l’aggiunta diretta di minuti e SMS da poter sfruttare per chiamare e chattare con chiunque si desideri in Italia.

Il costo fisso, da versare mensilmente con addebito diretto su credito residuo della SIM ricaricabile, corrisponde esattamente a 7,99 euro al mese. Come al solito ricordiamo che il prezzo indicato è da ritenersi valido per sempre, ciò sta a significare che non sono previste rimodulazioni future, cosa che invece accade fin troppo spesso presso gli altri operatori telefonici in Italia.