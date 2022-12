Iliad è ancora leader incontrastato nel campo della telefonia nella nostra nazione. Il provider francese, divenuto oramai tra gli operatori più popolari, non soltanto assicura agli utenti ricche promozioni per la telefonia mobile, ma mette anche a disposizione una serie di tariffe per la Fibra ottica.

Nel corso della stagione natalizia coloro che vogliono ridurre i costi per la Fibra ottica possono scegliere la promozione Iliad Box. L’offerta prevede il pagamento di un costo mensile pari a 23,99 euro con consumi illimitati per internet con le velocità della Fibra ottica e con chiamate senza limiti verso fissi e mobili.

Iliad, nuova tariffa da 120 Giga e Fibra ottica

Per quanto concerne il campo delle ricaricabili, Iliad non è certamente esente da sorprese, grazie al lancio della sua nuova tariffa Flash 120. I clienti che attivano questa ricaricabile pagheranno un costo mensile pari a 7,99 euro ed avranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS verso tutti, con la garanzia di 120 Giga per la connessione di rete, da utilizzare anche con la tecnologia del 5G, a costo zero.

Per quanto concerne le condizioni gli utenti dovranno aggiungere soltanto una quota una tantum di 10 euro ed effettuare la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono. Per la portabilità sono necessari almeno tre giorni lavorativi.

Iliad inoltre propone un vantaggio aggiuntivo. Chi sceglie la doppia offerta tra opzione ricaricabile e tariffa per la Fibra ottica avrà uno sconto importante sulla telefonia fissa: l’offerta Iliad Box infatti verrà a costare soltanto 15,99 euro al mese.