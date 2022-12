Cupra farà il suo debutto in Formula E nel 2023, e punta a vincere. Negli ultimi anni, CUPRA ha indirizzato la stragrande maggioranza dei suoi progetti di corse nel settore elettrico, sviluppando la prima auto da corsa al 100% elettrica al mondo, meglio conosciuta come e-Racer, utilizzata nel FIA ETCR.

È in questo campionato che il team si è proclamato campione assoluto per la seconda volta, proseguendo la sua presenza di successo nel duro e complicato mondo delle corse elettriche.

Pertanto, entrare a far parte della Formula E rappresenta un passo avanti per gli interessi di CUPRA in questo momento, poiché questa categoria di monoposto è senza dubbio la competizione più riconosciuta al mondo in termini di corse di auto elettriche.

Chi saranno i nuovi piloti

I piloti, che difenderanno i colori di ABT CUPRA nella sua prima campagna di Formula E, saranno l’olandese Robin Frijns e lo svizzero Nico Müller, che erano già stati iscritti prima che la partnership fosse resa pubblica. Mahindra Racing fornirà i propulsori al team.

“Le corse sono al centro del DNA di CUPRA e noi di CUPRA vogliamo vincere“, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di CUPRA. “È il momento giusto per fare il prossimo balzo in avanti e partecipare alla più grande competizione di sport motoristici elettrici del mondo, e non vedo l’ora di vedere il team ABT CUPRA Formula E gareggiare nel cuore di alcune delle città più iconiche del mondo. La Formula E è una piattaforma unica per il motorsport per le principali case automobilistiche del mondo, vogliamo dimostrare che il motorsport elettrico non è noioso”, ha aggiunto Griffiths.

CUPRA e ABT hanno già lavorato insieme in Extreme E ed entrambi i marchi sono pionieri nel mondo delle corse elettriche.

ABT ha raggiunto il vertice in Formula E, avendo vinto il campionato piloti nel 2017-18 e il campionato costruttori nella stagione 2016-17, un successo che spera di ripetere con CUPRA.