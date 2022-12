Fino al prossimo 6 gennaio 2023 l’operatore virtuale CoopVoce proporrà, nei punti vendita Coop aderenti, la promozione che permette di avere 30 euro in buoni sconto per l’acquisto di una selezione di prodotti Fior Fiore.

La nuova iniziativa di Natale 2022 di Coop Italia si chiama “Passa a CoopVoce e festeggia con la buona tavola FiorFiore Coop“. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce Evo: 30 euro di buoni sconto Fior Fiore Coop

Il buono sconto di 30 euro su una selezione di prodotti Fior Fiore sarà erogato se il nuovo cliente dell’operatore virtuale di telefonia mobile CoopVoce attiva una nuova sim ricaricabile, nel periodo di validità della promozione, con contestuale portabilità del proprio numero mobile da un altro operatore nazionale e con attivazione di una delle offerte Evo in commercio.

Il regolamento dell’iniziativa sarà disponibile dal 15 dicembre 2022 nei punti vendita aderenti e sul sito ufficiale dell’operatore. Vi ricordo che la gamma Evo si compone dall’offerta Evo 100 con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile 4G al costo di 8,90 euro al mese, Evo 30 con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile 4G al costo di 6,90 euro al mese ed infine Evo Voce & SMS con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 MB di traffico internet mobile al costo di 4,90 euro al mese.

In generale, coloro che sottoscrivono una di queste offerte CoopVoce ottengono dunque minuti illimitati di traffico voce e 1000 SMS ogni mese. Inoltre, è sempre previsto anche un bundle dati mensile variabile in base all’offerta scelta. Riguardo l’extrasoglia del traffico, nel caso in cui vengano esauriti tutti gli SMS inclusi, vengono applicate le condizioni del piano tariffario base.

In caso di extrasoglia con Evo 100 ed Evo 30 è previsto il blocco della navigazione senza alcun costo aggiuntivo, mentre con Evo Voce & SMS è possibile continuare a navigare a una velocità ridotta pari a 32 Kbps. Nei punti vendita dovrà sostenere il costo standard della nuova SIM pari a 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso e una prima ricarica telefonica minima per pagare il primo mese anticipato dell’offerta.