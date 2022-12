ù La fine dell’anno si avvicina, e come al solito si parla di cartelle esattoriali, ovvero la richiesta di pagamento di tasse arretrate, che l’Agenzia delle Entrate invia a consumatori effettivamente insolventi.

Il dovere di ogni singolo cittadino è di pagare le tasse, a prescindere dal proprio pensiero, tuttavia siamo consapevoli che in determinate occasioni il consumatore si possa trovare in una spiacevole situazione di insolvenza, nella quale fisicamente non riesce a sostenere il pagamento.

Cartelle esattoriali, quando potete evitare il pagamento

Se vi trovaste in una simile situazione, ed avete ricevuto una cartella esattoriale con la quale l’Agenzia delle Entrate vi intima il pagamento delle tasse arretrate, dovete sapere che esiste una condizione grazie alla quale potreste evitare di pagare il tutto.

Si tratta del cosiddetto sovraindebitamento, ovvero una condizione che porta il cliente ad avere un quantitativo di debiti talmente insormontabile da non riuscire effettivamente a chiudere il cerchio, data anche l’assenza di stipendi da cui pignorare il quinto, o beni immobili (e non solo).

Solo in quest’occasione l’insolvente può non versare la cartella esattoriale, in caso contrario l’Agenzia delle Entrate provvederà a pignorare l’automobile o la casa, come anche un quinto dello stipendio, con addebito diretto in busta paga. Sperando che non vi troviate mai in una simile situazione, tutt’altro che piacevole, questa è la Legge italiana, che punta comunque a proteggere al massimo coloro che si trovano in profonde difficoltà economiche.