Il pagamento del canone Rai potrebbe essere sospeso per una determinata porzione di utenti, i fortunati che possono effettivamente richiedere l’esenzione dalla tassa più odiata e controversa del nostro paese non sono tantissimi, ma comunque esiste una frangia di popolazione coinvolta.

Il canone Rai, se non lo conoscete, è una imposta che tutti i possessori di un apparecchio televisivo devono effettivamente versare, mediante il pagamento automatico sulle bollette dell’energia elettrica. Il corrispettivo annuo è di circa 90 euro, suddiviso in 10 rate fisse da 9 euro, addebitate da Gennaio a Ottobre.

Canone Rai: quali sono gli utenti che non lo pagano

Molti di noi non sanno che il canone Rai è una tassa da versare solo una volta per famiglia, e non su tutte le abitazioni di cui si è in possesso, ciò sta a significare che se siete proprietari di una seconda casa, non sarete costretti a pagarlo due volte. Nel caso in cui vi venga addebitato, dovrete semplicemente fare richiesta di esenzione dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Stesso discorso per coloro che invece hanno solo una cosa e non possiedono un televisore, non saranno costretti a pagarlo.

Gli unici che invece possono guardare la TV e non versare il Canone, sono gli over 65 che si ritrovano in possesso di un reddito famigliare annuo inferiore agli 8000 euro. E’ importante sottolineare che il reddito debba essere famigliare, quindi debba coinvolgere sia il titolare che eventuali membri presenti sul medesimo stato di famiglia.