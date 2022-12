Amazon, in America i corrieri guadagnano 5 dollari in più grazie ad Alexa

L’America è nota per le sue idee diverse dagli standard, e ancora una volta si conferma tra le migliori in questo campo. Ultimamente ha deciso di aiutare i corrieri di Amazon trasferendogli 5 dollari tramite Alexa. Come? Ve lo spieghiamo subito.

Amazon: basta un grazie per far crescere lo stipendio dei corrieri

Così Amazon ha deciso di far guadagnare i corrieri: basta un “grazie” per fargli arrivare 5 dollari di compenso. Come si può leggere sul blog ufficiale della piattaforma, negli USA gli utenti dotati di un dispositivo con supporto all’assistente vocale, che sia Echo o Echo Show, ma anche con applicazioni Alexa/Amazon Shopping, possono utilizzare il comando “Alexa, thank my driver”.

Cosa succede a questo punto? Al corriere che ha consegnato il pacco più recente viene recapitata una notifica per poi essere pagato 5 dollari in più (tutto ovviamente a carico dell’e-commerce). La funzione è stata inserita a partire dal 7 dicembre 2022 e se vi è sfuggito qualche dettaglio potete sempre controllarlo direttamente dal video pubblicato sul canale YouTube Amazon News.

Insomma, un gran bel modo questo di fare del bene guadagnando qualche dollaro in aggiunta. Per ottenerli più facilmente si potrebbe ad esempio scegliere di lasciare il pacco direttamente nelle mani del cliente, anziché lasciarlo al portiere o incustodito davanti alla porta di casa.

Ma attenzione, Amazon sottolinea che questa iniziativa sarà valida per il primo milione di ringraziamenti ricevuti negli USA, mentre i corriere che arriveranno sul podio dei primi cinque col maggior numero di “grazie” verranno premiati con 20.000 dollari (di cui 10.000 dollari da destinare a un ente benefico di propria scelta).