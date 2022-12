Si sta per chiudere un anno particolarmente intenso per gli sviluppatori di WhatsApp. Durante il 2022 la chat di messaggistica istantanea ha presentato agli utenti una serie di novità di non poco conto, tra le funzioni inedite per le videochiamate ed i tools relativi alle conversazioni di gruppo. Ulteriore interessante sviluppo per gli utenti è stato quello delle reaction.

WhatsApp, la funzione delle reaction è la più popolare del 2022

Gli sviluppatori di WhatsApp, infatti, proprio in questo 2022 hanno assecondato una delle più importanti richieste da parte del pubblico, indirizzando sempre di più il servizio verso le oramai decise tendenze social. La chat di messaggistica istantanea, prendendo spunto tanto da Facebook quanto da Instagram, garantisce ora agli iscritti la possibilità di rispondere ad un messaggio utilizzando le reazioni immediate.

Questa funzione, che dalla scorsa estate è stata rilasciata sulle versioni aggiornate della chat di iPhone e su Android, può essere definita come la novità più popolare di WhatsApp nel corso di questo 2022.

I dati in possesso degli sviluppatori, infatti, indicano come la gran parte degli utenti di WhatsApp si avvalga di questa funzione tanto per le conversazioni singole quanto per le conversazioni di gruppo. La popolarità dell’aggiornamento è caratterizzata anche dalle integrazioni con il sistema delle notifiche.

Proprio come per i messaggi standard, anche le reaction di WhatsApp sono accompagnate da una notifica. Al tempo stesso, sempre per una completa integrazione tra le diverse funzioni della chat, gli utenti hanno anche la possibilità di effettuare la cancellazione di una reaction una volta inviata questa online.