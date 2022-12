Come ormai tutti saprete Elon Musk ha acquistato il social network Twitter e ha recentemente promesso che intende liberare quei oltre 1.5 miliardi di account inattivi presenti sulla piattaforma.

Questi account saranno cancellati e di conseguenza verranno liberati 1.5 miliardi di nomi utenti, chiamati handle sui social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Twitter: Elon Musk cancellerà 1.5 miliardi di account inattivi

Quello che andrà a fare Musk sarà il più grande reset mai fatto dalla piattaforma. Account creati negli anni, ma mai utilizzati dai proprietari. Caduti in disuso. O comunque fermi da molti mesi. Per Musk si tratta di un regalo ai propri utenti. Molti di questi account infatti sono stati creati nei primi anni di vita della piattaforma. E si sono accaparrati nomi piuttosto ricercati o desiderati dagli utenti più attivi che hanno dovuto ripiegare su nomi diversi.

Nel secondo trimestre del 2022, Twitter ha contato 237,8 milioni di utenti come “utenti attivi giornalieri monetizzabili”, una misura che suggerisce che sono attivi sulla piattaforma e vengono mostrati annunci pubblicitari. Il vero parametro che rende Twitter attrattivo nei confronti degli inserzionisti.

Musk ha già promesso di rimuovere gli account inattivi da Twitter. A novembre ha dichiarato che gli account inattivi da 15 anni sarebbero stati eliminati. Ma per questo giro di vite non è chiaro per quanto tempo un account debba essere inattivo prima di essere individuato come passibile di cancellazione. A ottobre, Musk ha lasciato intendere che anche gli account inattivi da più di un anno potrebbero essere a rischio. Vedremo.