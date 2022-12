Truffe carte di credito, nuove indicazioni per non farsi svuotate il conto

Il periodo natalizio come sempre pullula di truffe e frodi che possono mettere gli utenti nei guai. Carte di credito e conti in banca vengono letteralmente presi d’assalto con messaggi spesso non veritieri e che mirano solo alle credenziali di accesso.

Proprio per questo motivo Hype ha pensato di mettere tutti i suoi utenti in guardia dalle solite truffe.

Truffe e frodi: Hype invita gli utenti a stare attenti seguendo alcuni passaggi

Gentile cliente,

si avvicina il Natale e, statisticamente, gli hacker moltiplicano i loro tentativi di truffa approfittando della caccia all’ultimo regalo e alle promozioni speciali.

Volevamo solo ricordarti di prestare sempre la massima attenzione agli SMS e alle altre comunicazioni che ricevi a nostro nome. Potremmo non essere noi a scriverti.

Fai attenzione agli SMS

Ti ricordiamo di prestare sempre attenzione agli SMS che sembrano apparentemente arrivare da HYPE: per aiutarti a riconoscerli, ti lasciamo l’esempio di un possibile messaggio che potresti ricevere sul tuo cellulare.

Alcuni trucchi

1. HYPE non invia mai link all’interno dei propri SMS

Non fidarti mai se il messaggio che ricevi ne contiene uno. HYPE non ti chiederà mai di inserire i tuoi codici personali o di cambio password, cliccando a un link che ricevi via SMS.

2.Non fornire a nessuno i tuoi dati personali

Se all’interno del messaggio sono presenti dei link che ti indirizzano verso siti per richiederti l’inserimento delle tue credenziali bancarie, non farlo!

3.Non prendere in considerazione il messaggio

Non rispondere al messaggio, non chiamare il numero indicato nel testo, non cliccare su link o scaricare l’allegato.