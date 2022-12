TIM stupisce tutti e distrugge Vodafone con 3 offerte da 100 giga in 5G

Dopo aver visto numerose offerte fare capolino sui siti ufficiali delle aziende del mondo della telefonia, sono arrivate ulteriori proposte. Le promozioni di TIM risultano sempre tra le più sottoscritte in assoluto, soprattutto da chi vuole avere tutto. Per “tutto” si intende qualità ed allo stesso tempo quantità, senza dimenticare un aspetto fondamentale che oggi è rappresentato dall’estrema convenienza che tutti ricercano. Proprio per questo motivo, soprattutto con l’arrivo di provider molto in gamba, TIM ha deciso di lanciare delle offerte di altissimo livello.

TIM ha le sue carte da giocare questa volta con 100 giga, ecco la solita Young per gli Uber 25 e due Wonder

La prima è una vecchia conoscenza che negli ultimi anni non è mai passata di moda e risponde al nome di TIM Young. La soluzione più utilizzata dai giovani che scelgono di sottoscrivere un’offerta di TIM.

La promo in questione è infatti provvista di tutto ciò che serve, a partire dai minuti fino ad arrivare alla connessione ad internet. Gli Under 25 potranno optare per una soluzione che consente di avere minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e dirittura 100 giga per connettersi al web ogni mese. Il prezzo mensile corrisponde ad una cifra di soli 9,99 euro.

Seguono poi le altre due offerte a cui TIM ha pensato per questo periodo. Ecco le due nuove promo dell’inedita linea Wonder, le quali si differenziano come FIVE e SIX. La prima di queste due consente a tutti coloro che la scelgono di avere minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS disponibili. Per la connessione ad internet ecco infine ben 70 giga, il tutto per un prezzo di soli 7,99 euro al mese.

La seconda offerta della linea Wonder, la SIX, è la più interessante con un prezzo mensile di 9,99 euro per tutti. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS e soprattutto con 100 giga per navigare in internet.