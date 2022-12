Netflix assicura le migliori novità sia sotto il punto di vista dei contenuti televisivi sia sotto il punto di vista commerciale per i suoi utenti. La piattaforma streaming, in quest’ultimo aspetto, si dimostra sempre all’avanguardia e dopo i recenti aumenti sui prezzi mensili dei suoi clienti propone un ulteriore ed interessante cambio dei listini.

Netflix lancia le inserzioni pubblicitarie con questo nuovo ticket low cost

Come altre piattaforme streaming, anche Netflix nel 2022, a causa dell’inflazione e di un calo vistoso degli utenti, ha applicato rimodulazioni su ben due dei tre attuali piani di visione. Le modifiche hanno interessato il ticket Premium e quello Standard.

Relativamente al ticket Premium, il costo aggiornato di questo pacchetto è ora pari a 18,99 euro. Gli abbonati che scelgono questo piano di visione avranno accesso illimitato alla piattaforma per la visione di tutti i contenuti anche con la qualità del 4K UHD e la possibilità di condividere la visione su ben quattro schermi in contemporanea.

Il nuovo costo del ticket Standard è invece di 12,99 euro ogni mese. Anche in questo caso, confermati i servizi, con la tecnologia HD inclusa e con la visione su due dispositivi in contemporanea.

La vera novità di Netflix per ottemperare a queste rimodulazioni sta invece in un inedito ticket low cost. Il prezzo base per attivare i contenuti della piattaforma streaming è ora di 5,49 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati che scelgono questo ticket potranno accedere a tutti i titoli della piattaforma, ma dovranno alternare la visione di questi con alcune pubblicità. La piattaforma streaming punta, infatti, proprio sulle inserzioni pubblicitarie per massimizzare i suoi proventi.