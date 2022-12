Mediaworld riserva non poche sorprese a tutti gli utenti che al giorno d’oggi stanno cercando la migliore occasione per spendere poco o niente, il volantino convince sin da subito con tantissimi prezzi molto bassi e la possibilità di godere di un risparmio assolutamente invidiabile.

Tutti gli acquisti, al netto di quanto espresso diversamente, sono da completarsi recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, dove sarà possibile trovare anche il giusto quantitativo di scorte effettivamente disponibili. I prezzi sono bassi anche sul sito ufficiale, con la consegna gratuita presso il domicilio.

Gli utenti che vogliono risparmiare al massimo su Amazon, possono anche collegarsi al nostro canale Telegram, dove troveranno le offerte e tantissimi codici gratis.

Mediaworld convince tutti con una nuova serie di ottime offerte

Fino al 18 dicembre il SottoCosto torna a fare capolino da Mediaworld, con il lancio di una campagna promozionale pressoché unica nel proprio genere, le scorte sono assolutamente limitate, ma i prezzi possono invogliare anche i più restii all’acquisto.

Osservando come al solito da vicino il mondo degli smartphone, ecco arrivare soluzioni del calibro di Apple iPhone 13, disponibile a 799 euro e il bellissimo Galaxy S22, il cui prezzo è di 649 euro, ma anche prodotti più economici, come Galaxy S21 FE a 399 euro, passando per Oppo Find X5 a 549 euro, Oppo Reno8 Lite a 299 euro, Galaxy A33 a 269 euro, Xiaomi Redmi Note 11S a 199 euro, Galaxy A13 a 159 euro e simili.

Il top dei top, quale è appunto il Galaxy S22 Ultra 5G, potrà invece essere acquistato ad un prezzo di 1049 euro, una cifra non troppo bassa, ma comunque più che accettabile dato il listino originario.