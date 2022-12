Iliad, la Giga 120 costa solo 7,99 euro ma ancora per poco

Esistono talmente tante offerte nel mondo della telefonia oggi che risulterebbe difficile fare la scelta sbagliata. Si tratta soprattutto di soluzioni che riescono a mettere d’accordo su vari aspetti gli utenti che le scelgono.

Queste, che riguardano ovviamente il mondo mobile, hanno messo in grande difficoltà gestori anche molto famosi. Ora come ora però gli obiettivi devono essere portati a termine essendo questo un periodo cruciale dell’anno. Alcuni gestori sono diventati ormai l’emblema del risparmio ma anche della quantità e della qualità, proprio come possono testimoniare numerosi utenti. Infatti tra i principali provider a dare il loro contributo c’è soprattutto Iliad, vero e proprio baluardo della telefonia mobile, e non solo, in Italia. A riscuotere grande successo in questi giorni ci sta pensando un’offerta storica del provider, la quale avrebbe ridotto il suo prezzo. Chiaramente la promozione resta solo per qualche giorno, visto che dal prossimo 15 dicembre tornerà ad avere il suo solito prezzo di 9,99 € al mese per sempre per chi la sceglie. Non cambieranno i contenuti.

Iliad include nella nuova offerta i soliti contenuti ma un prezzo diverso, adesso l’offerta da 120 giga costa 7,99 €

L’offerta resta sempre uguale ma a cambiare è il prezzo, quale risulta di soli 7,99 € in confronto ai soliti 9,99 € a cui tutti sono abituati. Al suo interno ci sono i soliti contenuti che partono da minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti infine con 120 giga in traffico dati in 5G.

Avete spazio quindi solo fino al prossimo 15 dicembre per approfittare di questa grande offerta ora disponibile sul sito ufficiale del gestore.