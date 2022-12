Iliad non sta di certo facendo mancare le novità a tutti i suoi abbonati nel corso di questi primi giorni della stagione natalizia. Il cambiamento più sorprendente per il pubblico è quello inerente alla Giga 120, la tariffa storica del gestore francese, ora trasformata in Flash 120. La ricaricabile nella sua forma inedita è ancora più vantaggiosa grazie ad un costo mensile di 7,99 euro e a consumi confermati in chiamate ed SMS illimitati con 120 Giga per navigare in rete.

Iliad, oltre la Flash 120 ecco altre tariffe da non perdere

Oltre alla Flash 120 però, gli abbonati del provider francese, potranno accedere altresì ad altre due promo molto vantaggiose.

Ad esempio, Iliad per il mese di dicembre ha anche deciso di confermare la sua Giga 150. La promozione prevede sempre un costo mensile di 9,99 euro e consumi che contemplano chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili con 150 Giga per navigare in rete con anche il 5G incluso. Presenti anche 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

Il listino di Iliad a dicembre si completa con altre due ricaricabili molto vantaggiose per determinate fascia di utenti. Gli abbonati, interessati soltanto alle soglie di consumo per le telefonate, potranno scegliere la tariffa Solo Voce. Questa ricaricabile al prezzo di 4,99 euro ogni mese offre la possibilità di chiamare tutti i numeri fissi e mobili senza limiti in Italia e all’estero.

Gli utenti che invece desiderano esclusivamente soglie senza limiti per navigare in rete avranno la Dati 300 con 300 Giga per la connessione internet al costo di 13,99 euro al mese.