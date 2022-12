Google sta lavorando da tempo per eliminare la password tradizionali come metodo di accesso all’account, ma fino ad ora non aveva rivelato come intendeva farlo oltre a imporre la verifica in due passaggi su milioni di altri account e incoraggiando gli utenti a eseguire un controllo di sicurezza occasionale.

Oggi le password sono essenziali per la sicurezza online, ma minacce come phishing e truffe continuano a rappresentare un rischio per gli utenti. Google riconosce da tempo questi problemi, motivo per cui sono state ideate alcune difese come la verifica in due passaggi e Google Password Manager.

Nonostante questi sforzi, l’azienda vede la necessità di innovare in nuovi modi e fare qualcosa che nessuno ha ancora a che fare con le password: eliminarle del tutto. In onore del World Password Day di quest’anno, la società ha pianificato di implementare il supporto senza password per gli standard di accesso FIDO in Android e Chrome (così come Apple e Microsoft).

Ciò semplificherà gli accessi su dispositivi, siti web e applicazioni indipendentemente dalla piattaforma, senza la necessità di una sola password. Queste funzionalità saranno disponibili nel corso del prossimo anno.

Ecco come funziona la PassKey

Quindi come funzionerà, esattamente? Letteralmente, si potrà accedere ad un sito web o a un’app sul tuo telefono semplicemente sbloccando il telefono. Questo funziona grazie a una passkey di credenziali FIDO memorizzata che viene utilizzata per sbloccare il tuo account online una volta rilevato che il tuo dispositivo è stato verificato. Sarai in grado di farlo solo se hai un blocco sul telefono, ovviamente.

Finché il tuo telefono è nelle vicinanze mentre sei sul tuo computer, si aprirà un prompt che segnalerà visivamente la passkey univoca del dispositivo (in realtà non è la passkey stessa poiché tutto accade dietro le scene).

Google spera che la passkey porti tutti molto più vicini a un “futuro senza password“, e spera che tutti i suoi sforzi renderanno più sicuro l’accesso ai siti web.