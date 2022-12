Avere la meglio sui mostri sacri della rivendita di elettronica, come MediaWorld e Unieuro, è possibile, basta infatti saper ridurre al massimo il prezzo finale di vendita dei prodotti che maggiormente gli utenti vorrebbero poter acquistare nel medesimo periodo. Expert ci è riuscita, e vi spieghiamo come ha fatto.

La campagna promozionale corrente non presenta alcuna differenza rispetto a quanto siamo stati abituati a vedere in passato, ciò sta a significare che i prodotti possono essere acquistati nel momento in cui sceglierete di recarvi in negozio, oppure affidandovi al sito ufficiale, il quale però prevede la spedizione a pagamento presso il domicilio.

Expert, le offerte sono ricchissime

Con Expert gli utenti hanno davvero la possibilità di accedere ai migliori dispositivi in commercio, risparmiando cifre inedite ed esclusive, almeno rispetto al passato.

I prodotti in promozione sono perlopiù legati alla fascia media della telefonia mobile, con la sola eccezione di Galaxy Z Flip4, il foldable più amato degli ultimi mesi, acquistabile a 899 euro, ed anche il Galaxy S22 Ultra 5G, il top di gamma più ambito, disponibile a 929 euro, senza dimenticarsi di Xiaomi 12T Pro, un best buy assoluto, il cui prezzo si aggira sui 799 euro.

Coloro che invece vogliono cercare di risparmiare, non spendendo più di 400 euro, potranno accedere ai vari Galaxy A33, Motorola Edge 30 Neo, Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 12 Lite, Oppo Find X5 Pro e simili, tutti comunque commercializzati alle solite condizioni di vendita.