Euronics è pronta per far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, mediante il lancio di un volantino che vuole assolutamente far la differenza in Italia, data la presenza di prodotti sempre più economici dal risparmio quasi assicurato.

Il volantino è ricco di occasioni e di opportunità di acquisto, finalmente le offerte sono da considerarsi disponibili praticamente ovunque, senza differenze territoriali di alcun tipo, e con la possibilità di accedervi a prescindere dalla provenienza.

Euronics, scoperti gli sconti dell’anno

Un SottoCosto davvero assurdo è stato lanciato da Euronics, e sarà valido fino al 18 dicembre, al cui interno si possono trovare sconti da non credere, come il Dyson V12 Slim, proposto a 499 euro, oppure una macchina automatica De’Longhi a 399 euro (con 100 euro di sconto effettivo).

I prodotti per la casa in promozione sono davvero tantissimi, sempre restando in seno al mondo della cucina e del caffè, ecco arrivare la Dedica Metallica di De’Longhi a 229 euro, oppure la Philips Serie 200 a 299 euro, come anche la Nescafè Genio S a 74,90 euro e simili. Le occasioni spaziano anche nel mondo Moulinex, con una friggitrice ad aria con funzione Grill, da 11 litri, a 199 euro, oppure il Companion, il prodotto più iconico del brand, il cui prezzo finale oggi si aggira attorno ai 699 euro (con un rimborso di 100 euro direttamente da Moulinex).

Questo e moltissimo altro ancora vi attende nel medesimo periodo da Euronics, se volete essere sicuri di approfittare delle occasioni più interessanti dell’azienda, non dovete fare altro che aprire sin da subito il volantino.