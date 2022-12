Uno dei maggiori problemi con cui i nuclei familiari italiani si ritrovano a dover tirare i conti al giorno d’oggi e costituito senza alcun dubbio dalla crisi energetica, il conflitto Russo ucraino ha infatti portato a un rincaro dei prezzi di luce e gas a dir poco senza precedenti il quale sta mettendo a dura prova le finanze di tutte le nazioni europee.

Come se non bastasse a partecipare a questa corsa all’aumento dei prezzi ci ho pensato anche il mondo dei carburanti con benzina e diesel arrivati a valori mai visti prima ed anche il costo della vita in generale.

All’interno di questo contesto decisamente complesso da affrontare c’è però chi ha pensato bene di sfruttare il tutto a proprio vantaggio diffondendo comunicazioni di phishing a dir poco morali che puntano a sfruttare il delicato momento per apportare i guadagni illeciti.

Enel Energia e l’SMS di phishing a suo nome

Il nuovo sms di fishing che sta circolando in Italia ribadisce perfettamente il concetto quest’ultimo spacciandosi per un avviso da parte di Enel energia avverte l’utente di un’anomalia con i pagamenti invitandola a risolvere la problematica, la letalità di questo sms risiede nel fatto che al posto dei campi censurati saranno presenti il vostro nome e cognome con anche il vostro indirizzo email , elementi che daranno una verosimiglianza davvero importante inducendo la vittima a cadere nel tranello con estrema facilità.

Il consiglio migliore da seguire è quello di cestinare l’sms non appena lo riconoscete onde evitare qualsiasi tipologia di problema.