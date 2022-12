Apple ed Ericsson hanno appena siglato un nuovo accordo di licenza di brevetto globale pluriennale. Questo accordo include una licenza incrociata relativa a tecnologie cellulari standard essenziali brevettate e concede alcuni altri diritti di brevetto.

Inoltre, Ericsson e Apple hanno concordato reciprocamente di rafforzare la loro tecnologia e la collaborazione commerciale, anche nella tecnologia, nell’interoperabilità e nello sviluppo degli standard. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Questa transazione pone fine alle cause intentate da entrambe le società in diversi paesi, tra cui presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti del distretto orientale del Texas, nonché i reclami presentati alla Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti. I ricavi delle licenze IPR di Ericsson continuano a essere influenzati da diversi fattori, tra cui accordi di licenza di brevetto scaduti in attesa di rinnovo, il passaggio tecnologico dal 4G al 5G e possibili effetti valutari e impatto geopolitico in futuro.

Christina Petersson, Chief Intellectual Property Officer di Ericsson, ha affermato: “Siamo lieti di risolvere le controversie con Apple con questo accordo, che è di importanza strategica per il nostro programma di licenze 5G. Ciò consentirà a entrambe le società di continuare a concentrarsi sul portare la migliore tecnologia sul mercato globale“.

Il valore del portafoglio di brevetti di Ericsson di oltre 60.000 brevetti concessi è rafforzato dalla nostra posizione di leader come fornitore di 5G e da investimenti annuali di oltre 4 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo. La società è fiduciosa di aumentare i suoi ricavi da diritti di proprietà intellettuale con nuovi accordi 5G e espandendosi in altre aree di licenza a lungo termine.