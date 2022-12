Alcuni utenti di WhatsApp hanno avuto accesso alla funzione che permette di cercare facilmente i messaggi in base alla data. Fino ad ora, per trovare un particolare messaggio, bisognava cercare il testo e poi scorrere le conversioni, il che può essere un compito piuttosto noioso se stai cercando di trovare un messaggio molto vecchio.

Con la nuova funzionalità, secondo quanto riferito, gli utenti sono in grado di aggiungere un filtro che permette di scegliere un range di date. Secondo un rapporto di WABetaInfo, òa società ha lanciato un nuovo aggiornamento beta per gli utenti di Apple iPhone che riporta la versione 22.24.0.77.

Secondo il rapporto, WhatsApp ha iniziato a sviluppare questa funzione due anni fa ed è stata individuata in diversi aggiornamenti anche precedentemente. La funzione è stata abilitata sia per le chat personali che per quelle di gruppo. Per verificare se hai ricevuto la funzione, devi solo utilizzare la barra di ricerca in alto, e se puoi vedere una nuova icona del calendario sopra la tastiera, significa che la funzione è disponibile.

A breve anche per Android

La nuova icona del calendario ti consente di scegliere una data, un anno e un mese e basta fare clic sull’opzione “Salta alla data” per cercare un messaggio di una data specifica.

Come accennato in precedenza, la funzione è disponibile solo per pochi utenti beta che hanno un iPhone. Quindi, se non vedi la nuova icona del calendario, non devi preoccuparti poiché la società probabilmente implementerà la funzione in un aggiornamento pubblico nei prossimi mesi, soprattutto per gli utenti Android.

Recentemente WhatsApp ha anche iniziato a implementare una funzione di “inoltro multimediale con didascalia” per gli utenti di iPhone. Come suggerisce il nome, la funzione consente agli utenti di inoltrare contenuti multimediali ad altri contatti con una didascalia. Fino ad ora, i media inoltrati erano privi di questa funzione.