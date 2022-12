Vodafone distrugge TIM e WindTRE con le Silver da 200GB in 5G

Tra quelli che scendono in campo più frequentemente tra i gestori mobili c’è senza dubbio Vodafone, un’azienda che con le sue promozioni è stata in grado di scrivere la storia della telefonia mobile in generale ma non solo.

Vodafone batte la concorrenza a colpi di nuove offerte davvero interessanti, nascono le nuove Silver a partire da 7,99 euro

A scendere in campo sono i principali gestori del mondo della telefonia, i quali sono ormai conosciuti con i soliti nomi. Tra questi figura ovviamente anche Vodafone, che proprio in questo periodo che anticipa il Natale ha deciso di utilizzare tutte le sue conoscenze e tutta la sua voglia di stupire con due promozioni spettacolari che prendono il nome di Silver. Adesso non è più tempo di scherzare e lo dimostrano queste soluzioni che dalla loro parte hanno tutto il meglio con tanti minuti ma soprattutto con tantissimi giga per connettersi al web in qualsiasi momento.

La prima delle due include al suo interno tutti i migliori contenuti a partire dai minuti che sono senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili. Ci sono poi anche SMS senza limiti verso tutti con un corrispettivo pari a 150 giga per la connessione dati in 5G ogni mese. Il prezzo mensile corrisponde ad un totale di 7,99 euro ogni 30 giorni.

Segue poi l’altra Silver, quella più vantaggiosa: al suo interno ecco minuti senza limiti ed SMS senza limiti proprio come la sorella minore. Qui però gli utenti dovranno alzare l’asticella, pagando 9,99 euro al mese ma avendo allo stesso tempo anche 200 giga per la connessione al web in 5G.