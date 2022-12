Dopo vari avvistamenti in rete in queste ultime settimane, il nuovo smartphone di fascia media a marchio Samsung è stato ufficialmente svelato. Stiamo parlando in particolare del nuovo Samsung Galaxy M04 e, almeno inizialmente, sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano.

Samsung ufficializza in India il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy M04

Samsung Galaxy M04 è dunque il nuovo smartphone medio di gamma del noto colosso sudcoreano. Come sappiamo, in queste ultime settimane il device era stato ampiamente spoilerato sul web, anche sulla pagina ufficiale di Amazon.

Sono stati quindi confermati tutti i rumors e le indiscrezioni che erano emerse in queste ultime settimane. Frontalmente, abbiamo un Infinity-V Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+. Nel notch a goccia è collocata una fotocamera anteriore da 5 MP. Sul retro, invece, trovano posto due fotocamere con sensori rispettivamente da 13 e 2 MP.

Le prestazioni sono affidate al soc MediaTek Helio P35 e a supporto troviamo tagli di memoria comprendenti 4 o 6 GB di RAM (espandibili virtualmente anche fino a 8 GB) e 64 oppure 128 GB di storage interno espandibili senza problemi fino ad addirittura 1 TB tramite scheda microSD. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 15W. Il software installato a bordo è poi Android 12, ma Samsung ha comunque promesso almeno due major updates.

Prezzi e disponibilità

Come già detto, il nuovo Samsung Galaxy M04 sarà disponibile per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 100 euro al cambio attuale. Per il momento non ci sono informazioni su un suo possibile arrivo in Italia.