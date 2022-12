Opensignal è lo standard globale indipendente per l’analisi dell’esperienza mobile dei consumatori. I rapporti di settore servono per comprendere la vera esperienza che i consumatori ricevono sulle reti wireless.

Vodafone vince il premio Excellent Consistent Quality

Gli utenti Vodafone hanno avuto l’esperienza più coerente in Italia, con il punteggio più alto in Excellent Consistent Quality: l’80,2% dei test degli utenti Vodafone ha dimostrato che sono state rispettate le soglie prestazionali minime consigliate per applicazioni impegnative comuni come la visione di video HD. In questa metrica, Vodafone ha guidato la concorrenza più vicina di 6,8 punti percentuali.

La società è anche il vincitore del premio Core Consistent Quality, e ha soddisfatto i criteri per i casi di utilizzo meno impegnativi nel 91,2% dei test, un vantaggio di oltre quattro punti percentuali rispetto all’87,1% di WindTre, secondo classificato.

In più, è l’unico vincitore dei premi Download Speed Experience e Upload Speed Experience. Gli utenti hanno registrato le velocità di download complessive medie più elevate, circa il 13,4% più veloce rispetto a WindTre, al secondo posto.

TIM vince il premio 5G Experience

In Italia, gli utenti TIM hanno sperimentato la velocità di download 5G media più veloce, il che significa che l’operatore ha vinto il premio 5G Download Speed. La società si è assicurata un vantaggio di 111,3 Mbps (64,3%) rispetto al punteggio di Vodafone, mentre gli utenti Iliad e WindTre hanno registrato velocità medie di download 5G rispettivamente di 77,4 e 76,5 Mbps. TIM si aggiudica anche il premio 5G Upload Speed con un punteggio di 25,1 Mbps e un vantaggio di 5,2 Mbps.

WindTre domina il mercato sia in 5G Availability che in 5G Reach

WindTre rimane in testa alla concorrenza in entrambi i casi, questo significa che l’operatore vince con un ampio margine nelle categorie 5G Availability e 5G Reach.

Gli utenti WindTre sotto rete 5G hanno trascorso il 29,4% del loro tempo con una connessione 5G attiva, circa il doppio del tempo trascorso dagli utenti su Iliad al secondo posto. Allo stesso modo in 5G Reach, WindTre ha ottenuto 5,9 punti (su una scala di 10 punti), ancora una volta circa il doppio del punteggio di Iliad, che è arrivato secondo. La disponibilità 5G riflette la percentuale di tempo in cui gli utenti hanno avuto una connessione 5G attiva, mentre la portata rappresenta la percentuale di luoghi visitati dagli utenti che avevano un segnale 5G.