Se gli extraterrestri esistono, non abbiamo idea se stiano cercando di inviare un messaggio ad altri extraterrestri. La Terra ha provato a chiamarli più volte, ma nessun ha risposto.

Nel 1974, l’Arecibo Radio Telescope di Porto Rico ha trasmesso un messaggio alle stelle destinato a qualsiasi altra civiltà intelligente esistente. Ma non è stato così facile chiamare gli alieni come si pensava. Per raggiungere l’ammasso stellare M13, che dista 21.000 anni luce, l’enorme antenna di Arecibo ha dovuto irradiare molta energia dal suo trasmettitore megawatt nel cielo.

L’astrofisico Jonathan Jiang pensa che abbiamo aspettato abbastanza a lungo da Arecibo, quindi ha guidato un team nella creazione di un messaggio da trasmettere a chiunque potrebbe essere là fuori. Voleva creare qualcosa che fosse potenzialmente più facile da capire per una civiltà aliena rispetto al messaggio di Arecibo. Questo è il motivo per cui il suo messaggio è stato scritto in codice binario, che è più un linguaggio universale che simboli che possono confondere altri esseri intelligenti.

Un problema di percezione del tempo

“Qualsiasi tipo di civiltà intelligente dovrebbe capirlo perché i binari sono rappresentati da due valori soltanto, 0 e 1”, ha detto Jiang a SYFY WIRE. “La nostra intelligenza, anche la nostra coscienza, si basa su questi due valori, che formano le nostre comunicazioni, quindi abbiamo usato il codice binario per presentarci.”

Cosa dovrebbero sapere di noi questi ipotetici esseri? Nel messaggio vengono utilizzate una serie di 0 e 1 per spiegare cosa sono gli esseri umani e come pensiamo. Ciò include le nostre dimensioni, la nostra massa, la nostra biologia, la nostra matematica e la nostra fisica. Restava ancora un problema.

Ovunque possa esserci vita con il cervello, il loro concetto di tempo potrebbe essere totalmente diverso a seconda di quanto tempo impiega il corpo su cui vivono per orbitare attorno alla loro stella, quindi la nostra comprensione del tempo non significherà nulla per loro.