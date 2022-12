Lidl prova in tutti i modi ad avere la meglio su Eurospin e le altre realtà del territorio nazionale, mediante il lancio di una campagna promozionale di livello assoluto, con la quale invogliare gli utenti a recarsi in negozio per gli acquisti.

I prezzi del volantino sono prima di tutto economici sulla maggior parte dei prodotti in commercio, se interessati all’acquisto dovete comunque pensare di recarvi personalmente in un qualsiasi negozio, avendo così la certezza di poter accedere ai dispositivi migliori in commercio.

Lidl, grandissime offerte solo oggi

Nuovo volantino in casa Lidl con tantissime sorprese per tutti i gusti, all’interno dell’attuale campagna promozionale si possono trovare incredibili occasioni che aiutano a spendere poco o niente, oltre agli immancabili regali per i bambini, sopratutto per la festività di Santa Lucia, ormai prossima ed in arrivo il 13 dicembre, si possono trovare alcuni prodotti per la cucina.

Con una spesa massima di 44 euro, riservata per l’acquisto del tritacarne elettrico, ecco arrivare anche la coppia padella e piastra elettrica multiuso, entrambe disponibili all’acquisto a soli 39 euro. Un buon mix di dispositivi che può indubbiamente aiutarvi nella realizzazione di ottime ricette in occasione del Natale, oppure un piccolo regalo che sarà possibile fare ad amici e parenti.

Tutti gli acquisti, come già accennato in precedenza, dovranno necessariamente essere completati in negozio, non sarà possibile collegarsi al sito ufficiale per acquistare la merce effettivamente indicata nell’articolo stesso.