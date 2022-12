L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente deciso di lanciare una nuova offerta dedicata al periodo natalizio a cui stiamo andando incontro. Si tratta di un’offerta molto conveniente con un bundle invidiabile.

L’attivazione della stessa è possibile attraverso il sito ufficiale dell’operatore e la SIM sarà spedita presso la vostra abitazione a titolo gratuito. Scopriamo insieme il bundle completo.

Kena Mobile: ecco la nuova offerta di Natale

La nuova promozione comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e ben 130 Giga di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 6.99 euro al mese. L’operatore non prevede alcun vincolo contrattuale e promette di non rimodulare la propria offerta, almeno per il primo anno successivo all’attivazione della stessa.

Ovviamente questa non è l’unica offerta disponibile presso il sito ufficiale dell’operatore, ma ce ne sono tantissime altre. Se non sapete di che offerta avete bisogno vi consigliamo di fare un giro su kenamobile.it, sicuramente avrete una possibilità di scelta molto ampia.

Ci teniamo a ricordarvi che la velocità di navigazione risulta essere limitata, non al livello di un operatore standard. Per la precisione, avrete a disposizione una velocità di 30 Mbps in download e upload.