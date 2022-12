Il colosso cinese Huawei ha appena presentato, in Cina, un nuovo smartwatch davvero molto interessante. Si tratta di un orologio con integrate al suo interno delle cuffie estraibili.

Si tratta di auricolari true wireless, “nascosti” nella scocca e accessibili semplicemente alzando lo schermo. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo dispositivo.

Huawei presenta il nuovo Watch Buds

Come anticipato, da chiuso il design dello smartwatch è molto simile a quello di altri orologio: il cinturino è in pelle nera o marrone e la scocca, in acciaio inossidabile, include anche una corona che può essere ruotata. Dal punto di vista tecnico, il display è in tecnologia AMOLED da 1,43 pollici e in risoluzione 466 x 466 pixel.

Il sistema operativo è ovviamente HarmonyOS 3 e lo smartwatch è compatibile con dispositivi con sistema operativo Android 7.0 o successivo oppure iOS 9 o superiore. Huawei Watch Buds include poi una serie di funzionalità che abbiamo già imparato a conoscere su altri smartwatch. Alcuni esempi sono la misurazione della frequenza cardiaca e possibilità di fare ECG, SpO2, monitoraggio del ciclo mestruale femminile e della fibrillazione atriale della frequenza, oltre che monitoraggio di sport e attività fisica.

Il punto forte è ovviamente un altro: lo schermo dello smartwatch può essere alzato e all’interno trovano posto due auricolari in ear, agganciati magneticamente alla scocca. Le cuffie sono ovviamente true wireless e sono compatibili con la cancellazione attiva del rumore. Huawei Watch Buds è disponibile solo in Cina ad un prezzo di 2988 yuan, circa 407 euro.