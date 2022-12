Per Natale regalatevi uno smartphone ad un prezzo veramente bassissimo, la nuova campagna promozionale di Euronics sembra rappresentare la giusta occasione per riuscire a spendere poco, e poter accedere ad una importante selezione di sconti speciali.

Finalmente, dopo mesi e mesi di divisioni in relazione al socio di appartenenza, in questo periodo ogni utente ha la possibilità di godere degli stessi sconti degli altri, sebbene le riduzioni risultino essere attive in esclusiva nei punti vendita, e non sul sito ufficiale dell’azienda.

Il canale Telegram di Tecnoandroid dedicato ad Amazon permette di avere gratis sul proprio smartphone le offerte ed i codici sconto, iscrivetevi premendo qui.

Euronics, un’occasione inedita con tanti prezzi bassissimi

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi ed abbracciano un numero disparato di categorie merceologiche, nonché ovviamente di fasce di prezzo di posizionamento. Partendo dai più economici possiamo annoverare sicuramente Realme C33, TCL 405, Motorola Moto E32, o anche Xiaomi Redmi 9C e similari.

Molto buone sono anche alcune offerte legate alla fascia medio-alta della stessa categoria merceologica, sono infatti in vendita Xiaomi 12T a 599 euro, Xiaomi 12T pro a 799 euro e Xiaomi 12 Lite a 429 euro. Un trittico di prodotti di casa Xiaomi davvero allettante e pronto per far sognare i consumatori di ogni dove con un risparmio importantissimo sul prezzo finale di listino, ed al solito una qualità ben superiore alle aspettative.

Gli sconti, come anticipato, sono da considerarsi validi solo ed esclusivamente in negozio, non sarà possibile accedervi online o da altre parti sul territorio nazionale, la scadenza è prossima, affrettate la scelta.