Hanno riscosso un buon successo gli enigmi che vi abbiamo proposto i giorni scorsi. Ora ve ne andremo a proporre un altro mettendovi ulteriormente alla prova. Ciò che sta circolando attualmente sul Web è il rompicapo del maiale.

Nell’immagine in calce all’articolo avrete modo di notare dei simpatici uccellini: alcuni felici di salutarvi, altri sono “impegnati” in un sonnellino e altri ancora sono tristi del fatto che i loro fratelli abbiano occupato un albero da soli. Mentre popolano il parco, gli uccellini non s’accorgono della presenza di un altro animale. Scopriamo di seguito di quale animale stiamo parlando!

Illusione ottica, questa è davvero formidabile

L’animale in questione è un maialino, il quale pare che si sia perso e abbia uno sguardo decisamente confuso. La fonte dell’immagine, Jagran Josh, concede 13 secondi per cercare il soggetto che si è nascosto tra gli uccellini, ma noi vi concediamo solamente 5 secondi.

Come mai questa scelta? L’enigma potrebbe essere risolto in poco tempo e siamo sicuri che sarete così intelligenti da risolverlo velocemente. Usate il cronometro e cercate di capire per primi dove si trova il maialino.

Nel caso in cui foste riusciti a trovare il maialino in 5 secondi, allora siete davvero molto bravi a destreggiarvi in questo tipo di enigmi. Potrebbe essere un ottimo grattacapo da proporre durante le riunioni nel corso delle feste natalizie!

Alternativamente, potete recarvi sui motori di ricerca e cercare altri rompicapi ed enigmi come questi, dove è possibile trovare dei giochi per trascorrere il tempo in allegria insieme ai propri amici o parenti.